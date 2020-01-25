أخبار مصر | 35 إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 35 إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، على بعض خطوط السكة الحديد، نظرا لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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