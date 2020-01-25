شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للبرودة.. والقاهرة 17 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها اليومية بشأن الطقس، غدًا الأحد، ويتوقع الخبراء بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، غائم أحيانًا، وهناك شبورة كثيفة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لجنوب سيناء والغردقة فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا، وعن جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «7- 17»، الإسكندرية «9 – 18»، قنا «8- 19»، الأقصر «6- 20»، أسوان «9 – 21».