شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أول 10 متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، بإعفاء أول 10 مواطنين متقدمين لاستخراج رخص القيادة و10 مواطنين متقدمين لاستخراج تصاريح عمل من أي مصروفات أو رسوم إدارية احتفالا بعيد الشرطة. يأتي ذلك في إطار احتفالات مديرية الأمن بعيد الشرطة. إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية إعفاء ١٠ متقدمين لاستخراج رخص القيادة وتصاريح العمل من الرسوم بالمنوفية

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