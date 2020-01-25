شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل ماكينة الأحوال المدنية الجديدة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح مسؤولو الأحوال المدنية بالبحر الأحمر ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التي استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة وذلك بصالة السفر الداخلية بمطار الغردقة الدولي، ضمن خطة وزارة الداخلية لنشر الماكينة الجديدة في جميع محافظات الجمهورية.
وتقوم الماكينة الجديدة التي تم تركيبها باستخراج شهادات الميلاد فقط، وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية وتعتبر الماكينة الجديدة سجلا مدنيا ذكيا تعمل 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية من خلال الكروت البنكية والعملات.
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