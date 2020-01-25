شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 320 شابا بينهم 10 من متحدى الإعاقة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة بالسويس قامت بتعيين 517 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 22 من متحدى الإعاقة، واستخراج 931 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك بالـ 5 مكاتب الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.

وأضاف الوزير أن هذا يأتى فى إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى ايجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل ، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب .

وأوضح مدير المديرية حاتم جاد الرب- فى تقريره الشهرى إلى الوزير محمد سعفان- أن المديرية أجرت تفتيشًا خلال الشهر الماضى على 208 منشآت فى مجالى السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل؛ وأسفر عن هذا التفتيش تحرير محضر، وإعطاء أصحاب هذه المنشآت مهلة لتصحيح الأوضاع فى إطار القانون، فضلا عن بحث 40 شكوى فردية ، تم تسوية 5 منها وديا، وتم إحالة 20 شكوى للقضاء والباقى ما زال قيد البحث.

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وقال سعفان، إنه تم قياس مستوى مهارة 500 مستفيد ، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم فى إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج.

وعلى جانب آخر ، كان سعفان، قد أعلن عن أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بتعيين 1173 شابا من الذكور والإناث ، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، منهم 8 من أصحاب الهمم، استيفاءً لنسبة الـ 5% تنفيذا للقانون 10 لسنة 2018 بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، ، وذلك من إجمالى 3675 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل .

وأكد وزير القوى العاملة، أن ذلك يأتى فى إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.