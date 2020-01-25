شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم الطيب وطنطاوى وشلتوت والمراغى..24 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره 24 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر الشريف، أثروا بها المكتبة العربية والإسلامية، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومكتب تحقيق التراث بالأزهر.

تناولت هذه الكتب عددًا من القضايا فى عدة تخصصات شرعية، كالعقيدة والشريعة والتصوف والتفسير وغير ذلك من التخصصات العلمية، كما تناولت هذه المؤلفات عددًا من القضايا المعاصرة مثل استرداد بيت المقدس، والتطرف الدينى وأبعاده، والاجتهاد، وأثر الإشاعات الكاذبة على المجتمع وغير ذلك من القضايا الحياتية والفقهية.

وفيما يلى قائمة بأسماء الإصدارات:

"مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بـ 13 لغة.

"الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق.

"قطوف من رسالة الأزهر"، بقلم فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"الزمالة الإنسانية"، بقلم الإمام محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"المقتضب من كتاب الشريعة الإسلامية صالحة لكل زكان ومكان" لفضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

"موقف أبى البركات البغدادى من الفلسفة المشائية"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"منهج القرآن فى بناء المجتمع" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"الدين والوحى والإسلام"، لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق.

الإسلام والعلاقات الدولية فى السلم والحرب" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

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"دراسات عن القرآن الكريم" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"نظرات إسلامية" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"المسلمون واسترداد بيت المقدس"، لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

"الحرية فى الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

"أهل السنة والجماعة"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"الاجتهاد" لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامها"، لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"فى المصطلح الكلامى والصوفي"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"من توجيهات الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"الفتاوى"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

رسالة فى الموجهات لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

"المقامات السَّنية فى الردِّ على القادح فى البَعْثةِ النبويَّة"، بقلم الإمام الأكبر الشيخِ سليم البِشْرى شيخ الأزهر الأسبق.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الراشد الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر فى قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.