فيديو .. انتظام الحركة المرورية بطريق إسكندرية الزراعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365، انتظام الحركة المرورية، بطريق إسكندرية الزراعى، صباح اليوم السبت، حيث تميزت حركة السير بالسيولة، اتجاه القاهرة، والاتجاه الاخر إلى مدينة بنها.

وشهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، انتظاما فى حركة السير، حيث اختفت الكثافات المرورية، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة أى تكدسات من شانها تعطيل حركة السير، كما انتظمت حركة المرور بطريق كورنيش النيل، المتجه إلى ميدان التحرير، والاتجاه الاخر إلى ميدان المؤسسة وطريق إسكندرية الزراعى.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة خلال الأوقات التى تشهد سوءا فى الأحوال الجوية.

1.. يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

2.. يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

3.. تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

4.. يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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5.. عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

6.. ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

7.. عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

8.. منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

9.. تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

10.. عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

11 .. منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

12.. استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العاليةز

13.. التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

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