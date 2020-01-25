شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة "نور" للأطفال تشارك بمعرض القاهرة للكتاب بـ37 إصدار للنشء والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمجموعة من الإصدارات الجديدة الموجهة للنشء والشباب، حيث وصل عدد الإصدارات إلى 37 كتابا، أبرزهم "رسالة من مراهق، دودة زرقاء، أنا أحب الله، أنا جميل، أسود الوطن، نور الصغير، طاقة نور، السيرة النبوية، لون وارسم، لون وتعلم، الأرقام باللغة العربية.

رسالة من مراهق:

يعرض هذا الكتاب مجموعة من المشكلات الواقعية للمراهقين والمراهقات، ويقدم لهم الحلول المناسبة، كما يرشد أولياء الأمور للطريقة السليمة للتعامل مع أبنائهم وبناتهم في هذه السن الحرجة.

دودة زرقاء:

تنتمي قصة «دودة زرقاء» إلى أدب الطفل، وهي أحد إصدارات قصص نور للأطفال من سن 7-9، والقصة تشير من خلال شخصياتها الخيالية إلى مدى فاعلية الجهل في هدم أي شيء وكذلك مدى فاعلية تكاتف الجميع على الإخلاص في بناء أي شيء أيضًا.

أنا أحب الله:

ينتمي كتاب «أنا أحب الله» إلى أدب الطفل، وهو أحد إصدارات سلسلة كتاب نور للأطفال من سن 3-5، ويعد كتابًا لتعليم الطفل محبة الله بالتأمل في خلقه وحمده لنعمه علينا.

أنا جميل:

ينتمي كتاب "أنا جميل" إلى أدب الطفل، وهو أحد إصدارات سلسلة كتاب نور للأطفال من سن 3-5، ويعد كتابًا لتعليم الأخلاق الحميدة لأطفال الحضانة.

أسود الوطن:

يهدف الكتاب إلى تعريف النشء والشباب بالتضحيات التي قام بها أسود الوطن من الجيش والشرطة من خلال المواجهات الأمنية والبطولات التي قاموا بها في مواجهة الإرهابيين واستشهادهم فداءً للوطن وحماية لأرضه وترابه.

يتناول الكتاب قصص العقيد ساطع النعماني، وقصة كفاح الشهيد أحمد المنسي ورفاقه، وقصص تحكي كفاح وبطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب.

نور الصغير:

"نور الصغير" سلسلة تربوية للأطفال مخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة، تتضمن قصصًا تربوية يقرؤها الآباء والأمهات لأطفالهم، كما تتضمن أنشطة تفاعلية تعزز القيم الإيجابية وتنمي المهارات.

طاقة نور:

يتضمن الكتاب تجميعًا لقصص "طاقة نور" المنشورة بمجلة "نور" والتي تهدف إلى تفنيد الأفكار المغلوطة المتشددة من خلال قصص مصورة حوارية بأسلوب شيق وجذاب، منها: الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع، الفنون في حياتنا وتحريم لعب الكرة وغيرها، انتشار الإسلام بالقوة، العفو عن المقدرة، الوحدة الوطنية وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، من غشنا فليس منا وغيرها من الموضوعات الملحة في مجتمعنا.

سلسلة من القصص القرآني (يوسف – موسى – سليمان – عيسى – أصحاب الإخدود وذو القرنين – أصحاب السبت):

تهدف إلى تعليم الأطفال التعامل بحمكة في المواقف وإقامة العدل بين الناس والدعاء إلى الله بيقين في استجابة الطلب لأنه قادر على كل شيء، والصبر الجميل على البلاء والرضا بقضاء الله، وأهمية المحافظة على الصلاة.

السيرة النبوية:

الجزء الأول (مولد النبي) يحكي عن ميلاد النبي وأمه وجده وأصحاب الفيل، الجزء الثاني (نزول الوحي) يحكي عن عمل النبي وزواجه بالسيدة خديجة وغار حراء وفترة الوحي، الجزء الثالث (الهجرة إلى يثرب)، الجزء الرابع (الإسراء والمعراج)، الجزء الخامس (حجة الوداع).

لون وارسم:

يهدف إلى تشجيع الطفل على ممارسة فن التلوين من خلال شخصيات مجلة نور.

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لون وتعلم:

يهدف إلى تعليم الطفل الحروف العربية مع تلوين الرسم الخاص بكل حرف، كما يحتوي الكتاب على تمرينات بعد كل حرف بطريقة مبسطة يسهل على الطفل حلها واستيعابها.

الأرقام باللغة العربية:

يهدف إلى تعليم الطفل أرقام اللغة العربية بشكل مرح وممتع من خلال كتابة الرقم وإمكانية مسحه وإعادة كتابته.

الأرقام باللغة الإنجليزية:

يهدف إلى تعليم الطفل أرقام اللغة الإنجليزية بشكل مرح وممتع من خلال كتابة الرقم وإمكانية مسحه وإعادة كتابته.

الحروف باللغة العربية:

يهدف إلى تعليم الطفل حروف اللغة العربية بشكل مرح وممتع من خلال كتابة الأحرف وإمكانية مسحها وإعادة كتابتها، وأيضًا صورة تعبر عن كل حرف ونموذج حرف جاهز داخله أسهم تحدد اتجاه كتابة الحرف ويعيد الطفل كتابته على النقاط.

الحروف باللغة الإنجليزية:

تهدف إلى تعليم الطفل حروف اللغة الإنجليزية من خلال صورة تعبر عن كل حرف ونموذج حرف جاهز داخله أسهم تحدد إتجاه كتابة الحرف ويعيد الطفل كتابته على النقاط.

سلسلة مكارم الأخلاق:

تتضمن مستويين وتتناول شرحًا لأهم أسس الدين الإسلامي الحنيف بشكل مبسّط ميسّر مدعّم بالصور والمواقف التي ترسخ المعنى في عقول الأطفال.

سلسلة مشارق الأنوار:

تتضمن 3 مستويات وتتناول شرحًا لبعض الأحاديث النبوية بشكل مبسط مدعّم بالصور والمواقف التي ترسخ معنى الحديث في عقول الأطفال.