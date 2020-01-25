شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: 700 ألف طفل يلتحق سنويا بالمدارس نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سنويا يزيد أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس لأول مرة 700 ألف طفل نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم فى فيديو له، نشره عبر صفحته الشخصية تحت عنوان: محاضرة السودان، حول "خطوات تطوير نظام التعليم المصري" مدعوماً بالصوت من أجل تقديمه في مؤتمر دولي بالسودان ظهر الغد في العاصمة السودانية، الخرطوم، ورأيت أنه قد يكون مفيداً عرضه كذلك حتى نتذكر الرؤية المتكاملة لم نقوم به فى السنوات الأخيرة في مصر".

وأوضح الفيديو، أن متوسط الكثافات معقول، ولكن توزيعها غير مناسب وبالتالى هناك أماكن فى مدارس الكثافات فيها مرتفعة وأعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه، موضحا أن الوزارة فى حاجة لحل مشكلة الكثافات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب فى المدارس المصرية وصل لقرابة 22 مليون طالب وطالبة، موزعين على 54 ألف مدرسة بإجمالى قرابة نصف مليون فصل دراسى، كما وصلت عدد المعلمين والإداريين فى منظومة التعليم قبل الجامعى إلى قرابة مليون و300 ألف فرد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت فصولا ذكية مبتكرة على هامش منتدى "الاستثمار في أفريقيا" لعام 2019، حيث عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية سيمون لينج، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب وخاصة فى الأماكن عالية الكثافة، وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة ND هى أحد الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم.

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ويوفر "فصلى" مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسى سهل التجميع وقوى ومستقل يحتوى على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس، حيث أن "فصلى" يمثل أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ويحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية، كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوى على شاشات تفاعلية وكذلك "augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

وستبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسى استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا بدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.