الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع نائب رئيس جوجل تعميق التعاون بالتحول الرقمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية، حيث بحث الجانبان، المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة.



وزيرة التعاون الدولى مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

يأتى ذلك، فى ظل اختيار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر مؤخرا لتكون أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى، حيث تبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا فى قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى، والتى ساهمت في انتقال اقتصاد مصر الى الاكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبانللطاقة الشمسية في أسوان، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثرمن 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في زيادة دوره فى التنمية، فى اطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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وأشار السير سوما تشاكرابارتى، إلى اهتمام البنك بالاستثمار فى المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار فيمساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كاران بهاتيا، نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، وبحث الجانبان، تطوير سبل التعاون بين مصر وجوجل فى التحول الرقمى وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، كانت أول مصرية تستضيفها شركة جوجل في Talks @Google العام الماضى، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدراً لإلهام ملايين المتابعين لجوجل حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.