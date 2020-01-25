شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 2 مليار جنيه لرصف الطرق ومليار لـ "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية خلال المرحلة الأولي بـ 11 محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أنه تم الاتفاق على إتاحة 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019/ 2020 بمبلغ مليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات؛ على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم، من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

كما أكد معيط أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الداخلية، وتحفيز بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة فى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، مشيدًا بمستوي التعاون والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والمالية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية أو توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وقال شعراوى، إن الوزارة تتابع بصورة يومية تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وقد تمت إتاحة مبالغ مالية للمحافظات للبدء في تنفيذ المشروعات في القري الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع كل مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولابد من الإسراع فى إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي، واستكمال باقي المشروعات في القري المستهدفة في العام المالي المقبل.

وشدد شعراوى، علي أن الوزارة تسعي إلى إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقري المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيه المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم العمل في مبادرة "حياة كريمة" كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.



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