شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير طبية: طفلتا بنها توفيا بسب نزيف داخلى وتوقف عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التقارير الطبية عن الطفلتين المتوفيين على إثر قيام والدتهما بالقائهما من أعلى شرفة الطابق الرابع ثم إلقاء نفسها بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها، أن الطفلتين أصيبا بسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسد مما أدى إلى إصابتهما بنزيف داخلى وتوقف عضلة القلب، بحانب أن الأم مصابة بكسر بالحوض وترقد حاليا بمستشفي بنها الجامعى.

وكانت قد كشفت المعاينة الأولية لواقعة محاولة انتحار ربة منزل وإلقائها لطفلتيها من الطابق الرابع بشرفة المنزل الخاص بهم بقرية الرملة مركز بنها، أن الطفلين وجدوا متوفيين وتحيط بهم الدماء بالشارع أسفل مسكنهم وكذلك الأم وفى حالة خطيرة.

كما تبين من سؤال والدة المجنى عليها بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة بنها، أن ابنتها والدة الطفلين متزوجة وزوجها مسافر بدولة تركيا منذ 5 سنوات، وأنها كانت بمستشفى الصحة النفسية فى بنها، وخرجت منها منذ شهرين، وأنها لم تلاحظ عليها أى تصرف غريب، كما أنها كانت تقرأ قرآن قبيل الواقعة.

وفي سياق آخر أفاد شاهد عيان عن الواقعة أنه شاهد الأم وهى تقوم بإلقاء طفلتيها من شرفة بلكونة الطابق الرابع، ثم قامت بإلقاء نفسها.

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وكان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار موسي عبد الباري مدير نيابة مركز بنها، انتقال لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثث، وكانت قد كشفت التحريات الأولية أن الأم تعانى من مرض نفسى وتخضع للعلاج منذ 6 شهور.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها.

انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث، وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات، ووالدتهما "رحاب م ع" 33 سنة من شرفة الطابق الرابع.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع، ثم ألقت بنفسها ورائهما، وتبين مصرع الطفلتين، فيما ترقد الأم فى حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى، وكشفت التحريات معانتها من مرض نفسي ونها تخضع للعلاج منذ 6 شهور.