شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استخراج رخص للمواطنين بالمجان بـ"مرور الأقصر" احتفالاً بأعياد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر برئاسة العميد طارق ألهم مدير إدارة شرطة مرور الأقصر، بتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك فى ضوء مشاركة وزارة الداخلية لكافة أطياف الشعب الاحتفال بالذكرى 68 لأعياد الشرطة لعام 2020، وانطلاقاً من إستراتيجية الوزارة التى تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع كافة شرائح المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، باستخراج "رخصة قيادة" بدون رسوم لأول عشرة من المواطنين المتقدمين لاستخراجها، وذلك بكافة الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية.

وقامت إدارة مرور الأقصر ضمن احتفالات أعياد الشرطة، بإعفاء أول عشرة من المتقدمين من الرسوم لاستخراج تلك الوثائق بالإدارة ووحدات التراخيص بإسنا والبر الغربى، وجميع من تقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت إشراف اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

وقالت الإدارة العامة لمرور الأقصر، أن تلك الهدية مقدمة لأهالى محافظة الأقصر، وذلك فى ضوء مشاركة وزارة الداخلية مع كافة أطياف الشعب خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة فى العام الجارى 2020، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوزارة التى تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع كافة شرائح المجتمع.

وفى نفس السياق، بعث محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، حيث قال المحافظ فى برقيته: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر، يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية التاريخية التى سجلها رجال الشرطة عندما تصدوا بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل قيادتكم الحكيمة".

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إستخراج رخص للمواطنين بالمجان



إستخراج رخص للمواطنين بالمجان



إستخراج رخص للمواطنين بالمجان



إستخراج رخص للمواطنين بالمجان