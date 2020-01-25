شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء: بداية رحلات السياحة الإنجليزية لشرم الشيخ الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن الشهر المقبل سيشهد بداية تدفق الوفود الإنجليزية على شرم الشيخ، بعد قرار رفع حظر الطيران عن جنوب سيناء فى نوفمبر الماضى، منوهًا إلى أن بعض الرحلات وخطوط الطيران ستبدأ فى العمل، إلا أن الأعداد ستشهد تضاعفًا ملاحظًا مع أبريل المقبل بالتزامن مع أعياد الربيع.

وأشار مكرم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن البنك المركزى دعم مبادرته لقطاع السياحة، حيث رفع قيمة المبلغ من 50 مليارا إلى 100 مليارا، وخفض الفائدة من 12% إلى 10%، وبدأ التطبيق بالفعل وهناك بعض المستثمرين تقدموا للاستفادة من مبادرة البنك المركزى.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إلى أن الجمعية تعمل على الاستعداد للمشاركة بشكل قوى فى بورصة برلين السياحية، والتى ستنعقد فى مارس المقبل، موضحًا أن الجمعية ستجتمع مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى وهيئة تنشيط السياحة للإطلاع على خطة الترويج والحملة الدعائية التى ستصاحب الجناح المصرى.

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وعن بدء عمل الخط الملاحى الرابط بين شرم الشيخ والغردقة لربط المدينتين السياحيتين بوقت قياسى، قال مكرم إن أى إضافة لشبكة الطرق والمواصلات تنعكس إيجابًا على القطاع السياحى.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن أهمية الخط الجديد فى اختصار المسافة بين المدينتين، حيث يتم قطعها بحرية فى مدة ساعة ونصف بعد أن كانت تستغرق 8 ساعات عن طريق البر، وبالتالى فهى خطوة هائلة، قائلاً: "أى وسيلة نقل سواء برية أو بحرية تربط بين المدن السياحية مكسب لنا".

وكان تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، قد أكد فى تصريحات سابقة استعداد الفنادق لبدء تدفق السياحة البريطانية مشيرًا إلى أن وزارة السياحة دفعت بلجانها ووضعت ملاحظاتها، وسيتم المتابعة باستمرار، قائلاً: "الملاحظ أنه لم يعد هناك أى تعليقات يتم تسجيلها سواء على الجوانب الأمنية أو نواحى صحة وسلامة الغذاء، وذلك نتيجة للجهد الكبير الذى تم بذله فى هذا الصدد".