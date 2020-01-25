شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أخيرة للمتنافسين على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة القومية منح مهلة أخيرة للشركات المتنافسة على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (TVM) تنتهى فى 20 فبراير المقبل، من أجل تقديم عروضها الفنية والمالية لتصنيع وتوريد الماكينات المطلوبة، بحيث يكون آخر موعد لتقديم عروض تصنيع وتورد وتركيب الماكينات الساعة الثانية عشر ظهر الخميس الموافق 20 فبراير 2020.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة القومية للأنفاق طرحت فى نوفمبر الماضى مناقصة عامة أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى، فى إطار خطتها لتركيب ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بكافة محطات الخطوط الثلاثة، حيث سبق لها التعاقد على شراء 50 ماكينة (TVM) لصالح محطات الخط الثالث وتم وصول أول دفعة من هذا التعاقد وعددها 3 ماكينات وركبتها الهيئة بمحطات هارون والألف مسكن ونادى الشمس.

وأضافت المصادر، أنه تقرر منح مهلة أخيرة بناءً على طلب الشركات الراغبة فى تقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية والمنافسة على توريد وتركيب الماكينات المطلوبة، مشيرة إلى أن الماكينات الجديدة سيستخدمها الراكب فى استخراج تذاكر المترو آليا بدلاً من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، حيث هذه الماكينات شبيهة بماكينات الـ"ATM" الخاصة بالبنوك.

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ولفتت المصادر، أنه يمكن للراكب عبر الماكينات الجديدة استخراج عبرها تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية، وذلك باستخدام البطاقات الائتمانية البنكية أو العملة النقدية.

وقالت المصادر، إن خطة الهيئة تشمل تركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا المعروفة باسم (TVM) فى كافة محطات المترو للتسهيل على الركاب فى استخراج وشراء التذاكر، لافتة إلى أنه سيكون من خلالها باستطاعة الراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وذلك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات التى ستستمر فى بيع التذاكر للجمهور.

كانت الهيئة القومية للأنفاق طرحت هذه المناقصة فى نوفمبر الماضى وحددت 20 يناير الجارى لتقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية، وذكرت أن قيمة التأمين الابتدائى خلال تقديم العروض يبلغ مبلغ 60 ألف يورو، بالإضافة 130 ألف جنيه، على أن يتم تقديم تأمين نهائى من قبل الشركة التى ستفوز بهذه المناقصة قدره 5% من قيمة الماكينات التى سيتم توريدها بعد رسو العرض عليها.

وقررت وزارة النقل تركيب هذه النوع من الماكينات لأول مرة فى محطات مترو أنفاق القاهرة الكبرى للتسهيل على المواطنين خلال شراء تذكر المترو وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات خطوط المترو الثلاثة، بحيث يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة المحطات تباعا، على أن يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة محطات المترو الجديدة الجارى تنفيذها بالخط الثالث مع افتتاحها وتشغيلها للجمهور.