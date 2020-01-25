شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تعلن عن أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ماليزيا اليوم السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها. وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي كان قاتلا في بعض الحالات . وما زال من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتقاله بين البشر.

وأعلنت استراليا اليوم السبت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن حسبما قال مسؤولو الصحة بالولاية. وقالت جيني ميكاكوس وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا للصحفيين إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانجتشو. وأضافت "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق. "المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة". كما أفادت تقارير اخبارية بارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا. Advertisements وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة و881 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (2019- إن سي أو في). ويذكر أن الحكومة الصينية استدعت 40 طبيبا عسكريا؛ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، الذي انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019. كما طالبت وزارة الخارجية النمساوية من مطار فيينا الدولى وشركات الطيران تعليق الرحلات غير الضرورية من والى الصين بسبب زيادة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وقال بيان للخارجية النمساوية إنه بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تم فرض ضوابط صحية استثنائية فى العديد من مطارات دول شرق آسيا. ولفت البيان الى وجود مخاطر أمنية عالية من المستوى الثالث فى مقاطعة هوبى الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا ومن ثم يستوجب الحذر فى تسيير رحلات طيران الى الصين فى هذه الفترة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تعلن عن أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.