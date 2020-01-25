شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت استراليا اليوم السبت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن حسبما قال مسؤولو الصحة بالولاية.

وقالت جيني ميكاكوس وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا للصحفيين إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير كانون الثاني على متن طائرة قادمة من قوانغتشو.

وأضافت "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق.

"المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

كما أفادت تقارير اخبارية بارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز الإخبارية الليلة.

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وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة و881 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (2019- إن سي أو في).

ويذكر أن الحكومة الصينية استدعت 40 طبيبا عسكريا؛ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، الذي انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019.