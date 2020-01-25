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قطع المياه عن القناطر الخيرية وقليوب وحى غرب شبرا الخيمة لمدة 12 ساعة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

 وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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 وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن إنطلاق تطبيق الهواتف الذكية "نسخة الأيفون و الأندرويد" لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط التالى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masportal.

 وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

 كان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أكد أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصه به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

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