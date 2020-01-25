شكرا لقرائتكم خبر عن "اختر الأقرب إليك".. عناوين 419 مكتب شهر عقارى وتوثيق وسجل عينى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة العدل، مؤخرًا دليل الخدمات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة والذى تضمن عناوين 419 مكتبًا وفرعًا ومأمورية للشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى على مستوى الجمهورية، لتسهيل على الجمهور المتعامل مع تلك المكاتب.

وتحـرص وزارة العـدل علـى إنشـاء مقـار جديـدة للشـهر العقارى فـي جميـع أنحـاء الجمهوريـة كلمـا أمكـن تدبيـر العناصـر البشـرية والإمكانيات اللوجستية، وذلـك حرصًـا علـى راحـة الجماهيـر وتوفيـر مقـر دائـم لتقديـم خدمـات الشـهر العقـارى لهـم علـى أكمـل وجـه فـى أسـرع وقـت وتوفيـرًا للجهـد والمـال والوقـت.

وتضمنت مقار وعناوين مكاتب وفروع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق المميكنة على مستوى الجمهورية 141 مكتبًا هى عبارة عن:



عناوين المكاتب المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة عناوين المكاتب المميكنة

وتضمنت مقار وعناوين مكاتب وفروع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق غير المميكنة على مستوى الجمهورية 278 مكتبًا هى عبارة عن:

Advertisements

عناوين المكاتب غير المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة

عناوين المكاتب المميكنة