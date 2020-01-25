شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق بتكلفة 123 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق بمركز خدمات المدينة رقم (2)، بتكلفة تقدر بنحو 123 مليون جنيه، وبنسبة إنجازٍ تخطت 20%، بهدف ترفيق الأراضى الخدمية الواقعة بالمنطقة، وإتاحتها للمستثمرين لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن الأعمال بمركز الخدمات رقم (2)، تشمل إزالة الكثبان والتبات الرملية، وتنفيذ عدة طرق، وشبكات للمرافق (مياه – صرف صحي – ري)، بكامل مساحة المركز البالغ مساحته حوالي 238 فدانا، مشيراً إلى أنه تم رفع مخلفات متراكمة من الموقع بكمية(200 ألف م3)، وكذا تحديد مسارات الطرق بطول (2000م)، وشبكات الصرف الصحي بطول (1000م) بأقطار مختلفة شاملة الغرف والمطابق، وشبكة المياه بطول (3500م) بأقطار مختلفة.

وذكر المهندس عبدالرءوف الغيطي أن جهاز المدينة يدرس حالياً ما يقرب من 96 طلب استثمار، لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة، حيث تمت الموافقة على عدد 30 طلباً، موضحاً أن ذلك يأتي وفقاً للآليات المعتمدة من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

Advertisements

وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرءوف الغيطى: جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة الإنارة جهد"متوسط - منخفض" بعدد 4 مجاورات سكنية بالحي الرابع بالمدينة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال الأعمال النهائية لتشغيل شبكة الكهرباء بالحي.

وأضاف: تبلغ تكلُفة المشروع حوالي 21 مليون جنيه، متضمنةً أعمال تأهيل واستكمال كابلات الجهد المتوسط بطول (8كم)، والجهد المنخفض بطول (20كم)، وأعمال الإنارة بطول (11كم) بالإضافة لتأهيل وتأمين 35 كشك كهرباء و 140 بيلر، وكذا توريد وتركيب 241عامود إنارة ثنائى وثلاثى شاملة الكشافات الليد.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال الاختبارات للشبكة التي تم تنفيذها، تمهيداً لقيام الشركة المنفذة بتسليمها لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مضيفاً أنه جارٍ استكمال الشبكات بمناطق (النادي – المجاورة الخامسة بالحى الثالث - الورش)، بهدف استمرارية وانتظام الخدمة كأحد أهم الاحتياجات الأساسية التى تساهم فى التنمية بمدينة الشروق.