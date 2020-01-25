شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 10 محال تجارية وصيدلية بالإسكان الاجتماعى بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع 10 محال تجارية + صيدلية بمساحات تراوحت بين (13م٢ :54م٢) بسوق المجاورة (30) بالحي السادس الواقع ضمن منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين27100 و60000 جنيه، وبلغ سعر البيع للمتر المربع الواحد للصيدلية حوالى52200 جنيه، مشيراً إلي تنوع أنشطة المحال المطروحة بالمزاد لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة وخاصة مناطق الإسكان الاجتماعى.

وأشار المهندس محمد رجب إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في خدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، موضحاً أنه سبق طرح المحال المباعة بالمزاد العلنى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على الفرص الاستثمارية بالمدينة.

وكان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، قد اكد انه تم إجراء معاينة للمعدات والمهام للشركة الراسي عليها أعمال النظافة العامة، والجمع المنزلي لمدة عامين، وذلك بمناطق (الحي الثاني – المجاورة ٣٠ - الحي السادس – المنطقة المركزية – الحديقة المركزية - المنطقة الساحلية - غرب الميناء)، ومداخلها.

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وأضاف المهندس محمد رجب: تم تسليم موقع أعمال النظافة للشركة بعد مراجعة الحالة الفنية لمعدات الشركة وتوزيع أماكن الصناديق الجديدة، طبقاً لنسب الإشغال والكثافات السكانية ومناطق الخدمات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الهدف هو تحقيق النظافة على أعلى مستوى بالمناطق محل المناقصة والمحددة طبقاً لشروط ومواصفات خدمة متميزة، والإستفادة بإمكانيات الشركات المتخصصة وخبراتها في نظافة المدن، وكذا الاستفادة من دور القطاع الخاص للاستثمار في نشاط نظافة وجمال المدينة، وذلك تحت إشراف وتوجيه ومتابعة الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مدينة دمياط الجديدة لها طابع متميز نظراً لطبيعة المنطقة الرملية، وكذا كثرة المخلفات الناتجة عن استخدامات الأهالي والمصانع، لذا أصبحت ضرورة ملحة إشراك شركات متخصصة في أعمال نظافة المدينة طبقاً لشروط ومواصفات محددة من جهاز المدينة وتحت إشرافه، نظراً لاتساع المساحة العمرانية وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة، وجهود الجهاز للمحافظة علي نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها كنموذج يعتد به لباقي المدن الجديدة.

وفى سياق متصل أكد رئيس الجهاز أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى أيدٍ عاملة، وتوفر فرص عمل جديدة تساعد في حل مشكلة البطالة، وكذا إعادة توجيه الإمكانيات المتاحة حالياً بالجهاز من عمالة ومعدات للاستفادة بها في مناطق أخرى بالمدينة تحتاج لهذه الإمكانيات لنظافتها.