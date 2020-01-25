شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 6 نصائح لـ3 أنواع فلفل لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، عددا من النصائح والإرشادات الخاصة بزراعة محصول الفلفل بأنواعه الثلاثة " الأخضر، الأحمر، الأصفر"، والتى يجب على المزارعين إتباعها لحماية المحصول وزيادة وجودة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير خلال الفترة الحالية، وتلاشى بعض المشاكل التى تواجه مزارعى الفلفل، وهى ضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل فى الفلفل، والإصابة بالحلم الأكاروسى.

وينشر " الخليج 365 "، عدد من النصائح التى يجب على مزارعى الفلفل خلال الأيام الحالية اتباعها لعلاج ضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل، الإلتزام بالنصائح التالية:

1- التوقف عن التسميد الآزوتى تماما خلال الـ4 أيام، ويمكن استخدامه فى أضيق الحدود فى خلة النمو غير القوى، ويستخدم فقط فى صورة نترات كالسيوم أو سلفات نشادر ولا يزيد عن 3 إلى 4 كيلو لأى منهما.

2- تقليل معدلات الرى عن المعتاد (شبه تصويم) على أن يكون الرى أخر النهار دائما.

3- إضافة 4 إلى 5 لترات حامض فسفوريك مع الرى لمدة ريتين متتاليتين.

4- سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لأى منهما.

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5- الرش صباحا بالمخلوط التالى (400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان)، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لترات حقناً مع مياه الرى (منفرد)

6- إصابة محصول الفلفل بالحلم الأكاروسى يسبب تشوه وتجعد القمم النامية، ولذلك يجب على مزارعى الفلفل إتباع طرق المكافحة السليمة لمنع الإصابة وهى التالى، يجب على المزارعين خلال شهر يناير الرش بأحد المبيدات التالية خلطاً مع الزيت المعدنى الصيفي، وهما أبامكتين 5.6% AbamectinEC بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء مع الزيت الصيفي، بالتبادل مع افيدور Envidor 240 SC – اورتس Ortus 5% SC، كينج بو King bow 2.4 ES.

وأوضح تقرير البساتين أنه يجب على مزارعى الفلفل خلال الشهر الجارى، لزيادة تحجيم ثمار الفلفل، استخدام واحد أو اكثر من المعاملات التالية:

1- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 إلى 20 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان.

2- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 إلى 20 سم للفدان على 300 لتر للفدان.