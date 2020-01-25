شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تطوير 147 مجزر لحوم بتكلفة 1.6 مليار جنيه × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، مراحل تنفيذ خطة الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والبيئة خطة تطوير المجازر للحيوانات الحية بمختلف المحافظات لتطوير ورفع كفاءتها والتى تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً، وهدف التطوير القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى.

- تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير المجازر المصرية وتحديثها 1.6 مليار جنيه بتمويل تتحمله وزارة التنمية المحلية. - تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بالمحافظات على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير. - تنفيذ خطط عاجلة لتطوير المجازر حتى تحقق الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات. - المرحلة الأولى للتطوير تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها فى يونيو 2020. - المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنيه. - المرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً بتكلفة 550 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة. - تحدد وزارة الزراعة والمحافظات المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير. Advertisements - التركيز على تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية بناء على توجيهات القيادة السياسية . - يتم البدء بتطوير مجزر كبير على الأقل فى كل محافظة. - يستهدف التطوير خدمة وتنمية المجتمع المحلى والحفاظ على صحة المواطن. - إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تسبب فى نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام. - تنفيذ مشروعات استثمارية متكاملة تربط بين المجازر وانتاج اللحوم ومصنعاتها وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات وتوفير فرص عمل. - تشجيع الاستثمار فى التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدنى. - تطوير المجازر يستهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى. - يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازى مع مجازر المرحلة الأولى. - تلتزم الحكومة بالخطة الزمنية التى يتم التنفيذ من خلالها.

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