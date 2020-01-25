شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تشارك بـ1000 كتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذى تم افتتاحه يوم 22 يناير الجارى والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع".

وتشارك جامعة القاهرة فى المعرض بجناح خاص فى صالة 3، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التى تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها.

ومن أبرز الكتب التى تشارك بها جامعة القاهرة فى معرض الكتاب الدولى فى دورته ال 51 ، كتب مترجمة عن اللغات الأجنبية المختلفة ، ومنها التسويق السياسى والكتب التى غيرت وجه العالم ، الانترنت وماذا بعد ، وجغرافية السياحة ، التفكير الأمثل ، الصورة ورهانتها ، والسعادة فى العمل ، والثقافة البصرية، تاريخ الفكر المسيحى ، بالإضافة إلى عدد من المجلات الدولية والمحلية المتخصصة فى نشر العلوم الإنسانية والاجتماعية وتطبيقاتها والعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى كتب الوقاية من القلق الاكتئاب ، ومعجم الأديان العالمية وكتب مترجمة عن التراث اليونانى ،والنظام المتغير فى دراسة الديمقراطية ، وجغرافية السياحة .

وتتنوع الكتب المترجمة التى تشارك بها جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51 ما بين كتب فى الفنون والمسرح والروايات مثل روايات قصر الكوابيس ومنزل كروك ولهو ولعب وحكايتان مرعبتان،وكتاب اضواء على المسرح البريطانى .

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كما تشارك جامعة القاهرة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة فى مجالات العلوم مثل مجلة jhass ، ومجلة هرمس ومجلة كلية الآداب ومجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومجلة كلية الزراعة والإعلام .

وعلى مستوى الكتب ومؤلفات أساتذة الجامعة تتنوع الكتب التى تشارك بها جامعة القاهرة فى معرض الكتاب الدولى فى دورته ال 51 من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، بالإضافة إلى كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج، ومعجم الأديان العالمية.

وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطلق مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، خلال الموسم الثقافي للجامعة، كما ألغى الدكتور الخشت، مؤخرًا، زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مؤكدًا رفضه تحميل الطلاب أو الباحثين فى الدراسات العليا أي أعباء مالية إضافية.