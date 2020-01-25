شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مهندس ديكور بعد 3 شهور؟.. دورة تدريبية فى "التربية الفنية" بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية دورة التصميم الداخلي بعنوان"كيف تصبح مهندس ديكور في ثلاث شهور"، بهدف تعليم فنون الرسم من الناحية الهندسية، والتى من المقرر أن تنطلق الدورة فى 1 مارس المقبل، وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الجمعة ، تتضمن محاور دورة التصميم الداخلي والديكور تعليم أسس التصميم الداخلى، وتعليم فن المنظور الهندسى، وتعليم رسم المساقط الأفقية والرأسية والسكاشن للمشروع المراد تنفيذه ديكور، وتعليم طرق استخدام فن تكنولوجيا الخامات الحديثة فى الديكور.

كما تتناول تعليم خطوات تشطيب الشقق والفلل، ودراسة اختيار الألوان والدهانات في الديكور المنزلي والمطاعم، وتعليم رسم واجهات المحلات، وتصميم المطابخ، وتعليم كيفية الاستلام من الصنايعية والفنيين.

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وتعقد الدورات التدريبية لمدة ثلاث شهور اعتبارًا من 1 مارس 2020 وتنتهي 30 مايو 2020 ويتم حجز الدورات التدريبية بمكتب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الفنية بالزمالك.

كانت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، نظمت احتفالية لتكريم المتميزين فى النشر الدولى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء الكليات، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى والحرص على الارتقاء به تماشياً مع رؤية الدولة فى دعم و تحفيز الباحثين لما له من إيجابيات تعود على المجتمع بالنفع.