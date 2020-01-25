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القوات العراقية تعيد فتح شوارع في محيط ساحة التحرير ببغداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا ):

أفاد بيان لقيادة عمليات بغداد اليوم السبت بأنه تم اعادة فتح جميع الطرق المحيطة بساحة التحرير المركزية للتظاهرات في المدينة، واستئناف الحركة فيها.

وياتي هذا الاجراء بعد يوم دام شهدته مدينة بغداد على خلفية مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وخاصة على جسر محمد القاسم للمرور السريع اوقع 6قتلى وأكثر من 50مصابا حسب وسائل اعلام عراقية.

وذكر شهود عيان أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين من اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انسحبوا من ساحة التحرير، ورفعوا خيام الاعتصام العائدة لهم بطلب من الصدر.

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وأوضح شهود العيان أن القوات العراقية تفرض طوقا امنيا على محيط ساحة التحرير لمنع توسع دائرة الاحتجاج والمظاهرات.

كان العراقيون قد تظاهروا أمس الجمعة في بغداد للمطالبة بخروج القوات الامريكية والاجنبية من العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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