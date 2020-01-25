وفد ألماني رفيع المستوى يبحث مع الرئيس المصري بالقاهرة التطورات الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب ا):

وصل إلى القاهرة اليوم السبت وفد ألماني رفيع المستوى قادما من فرانكفورت فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل التعاون بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: إنه"من المقرر أن يلتقى الوفد الألماني الذى يضم 5 من كبار الشخصيات الألمان، مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لإستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك".