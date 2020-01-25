قبل طرح الإعلان الـ13.. 9 أسباب تحرمك من حجز شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة.

ووفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فأنه من المتوقع أن تطرح وزراة الإسكان الإعلان الـ13 نهاية الربع الأول من 2020، حيث يجري وضع التفاصيل النهائية بالإعلان، والتي تتمثل أماكن الشقق والأسعار الخاصة بها، قائلة: "نبحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلان المقبل سيتم وفقًا لقواعد وشروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي دون تغيير.

وينشر "الخليج 365"، أبرز الأسباب التي قد تكون عائقًا أمام الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، أو تكون سببًا لرفض طلب التقديم:

1- أن يقل سن المتقدم عن السن المطلوب وقت بداية الحجز، وهو 21 وحتى 50 سنة.

2- تجاوز المتقدم الحد الأقصى للراتب عند التقديم، والذي بلغ 4500 جنيه للأعزب و5700 جنيه للمتزوج.

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3- أن يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض.

4- أن يكون المتقدم حاصل على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر.

5- الحصول على قرض بنكي وعدم الانتهاء من سداده، فلا يجوز الجمع بين قرضين في نفس الوقت.

6- عدم الالتزام باستخدام الشقة في نشطها السكني فقط، وأي محاولة لتغيير نشاطها إلى تجاري أو إداري يعرض صاحبها لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

7- التقديم لحجز شقة في محافظة غير مرتبط بها عملًا أو إقامة.

8- وجود أي نوع مديونية لدى أي بنك.

9- اكتشاف تقديم أي معلومات غير صحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة، مثل مفردات المرتب أو محل الإقامة، حيث يتم إجراء استعلام ميداني قبل التخصيص.​