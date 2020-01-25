أخبار مصر | شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

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وأكدوا أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونص إلى متر ومترين وتكون الرياح سطحية شمالية غربية، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من اليوم السبت.
الصغرى العظمى
القاهرة 07 17
شبين الكوم 07 17
طنطا 09 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 17
مطروح 12 16
السلوم 10 15
سيوة 04 16
بورسعيد 10 16
دمياط 11 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 07 17
السويس 10 17
العريش 07 16
رفح 07 15
رأس سدر 10 17
نخل 02 16
نويبع 10 18
طابا 06 16
كاترين 00 11
الطور 09 17
شرم الشيخ 11 19
الغردقة 10 19
مرسى علم 11 19
الفيوم 07 18
بنى سويف 07 18
المنيا 06 18
أسيوط 05 18
سوهاج 06 18
قنا 08 18
الأقصر 07 19
أسوان 08 19
أبوسمبل 07 19
الوادى الجديد 07 18
شلاتين 14 22
أبو رماد 14 21
حلايب 16 19