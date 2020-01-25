أخبار مصر | شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا وتكون كثيفة وغائمة أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط السيناء.

وأكدوا أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونص إلى متر ومترين وتكون الرياح سطحية شمالية غربية، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من اليوم السبت.