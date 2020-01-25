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أخبار مصر | شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا وتكون كثيفة وغائمة أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط السيناء.

وأكدوا أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونص إلى متر ومترين وتكون الرياح سطحية شمالية غربية، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من اليوم السبت.

وأشارت "الأرصاد، إلى انخفاض درجات الحرارة (الصغرى)، التي سجلت على محافظات ومدن مصر كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 09 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 18

بلطيم 11 17

مطروح 12 16

السلوم 10 15

سيوة 04 16

بورسعيد 10 16

دمياط 11 16

الزقازيق 10 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 10 17

العريش 07 16

رفح 07 15

رأس سدر 10 17

نخل 02 16

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نويبع 10 18

طابا 06 16

كاترين 00 11

الطور 09 17

شرم الشيخ 11 19

الغردقة 10 19

مرسى علم 11 19

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 06 18

أسيوط 05 18

سوهاج 06 18

قنا 08 18

الأقصر 07 19

أسوان 08 19

أبوسمبل 07 19

الوادى الجديد 07 18

شلاتين 14 22

أبو رماد 14 21

حلايب 16 19

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