أخبار مصر | ننشر حالة الطقس اليوم السبت 25-1-2020 بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حالة الطقس اليوم السبت 25-1-2020 بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم السبت،

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى،طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء: إن الوجه البحري يشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا، والرياح معتدلة.



وأضاف أن السواحل الشمالية الغربية تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.



كما يتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية.

وبحسب الخبراء، يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.