شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالمنطقة.. إنشاء كلية الألسن واللغات التطبيقيـة بجامعة الإسكندرية (التخصصات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستتقدم برفع مقترح إنشاء كلية الألسن واللغات التطبيقية إلى المجلس الأعلى للجامعات، كأول كلية فريدة من نوعها بالجامعات المصرية والعربية، لافتاً إلى أن إنشاء الكلية الجديدة يعد أحد أوجه الإمتداد الأكاديمي لجامعة الاسكندرية، والذي يتضمن التطوير الشامل للنواحي التعليمية بالجامعة.

وقال الكردى خلال إجتماع مجلس الجامعة ان المقترح جاء وفقاً لدراسة الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وما يطرأ على متطلبات سوق العمل، مؤكدا ان مقترح إنشاء الكلية سيكون وفقاً لأحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وستضم شعب اللغات الموجودة ببرنامج اللغات التطبيقية، والتخصصات الجديدة التي أضيفت لها، واللغات الخاصة بفرع الألسن ( لغات غربية وشرقية )، وكذلك برامج الصوتيات واللسانيات التي تحتوي على تخصصات غير مطروحة في اي من الجامعات المصرية والمنطقة العربية باسرها، مما يجعلها مركزا للتنوير ومنارة للإشعاع الفكرى والثقافي على المستوى المحلي والعربي والمتوسطي.

فيما أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تم تحديد التخصصات بالكلية وفقاً لدراسة احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، والتي ليس لها نظير في اي من الجامعات الاخرى، مشيراً إلى أن الكلية الوليدة سوف تجمع بين ثلاثة برامج أساسية في تخصصات جديدة وهي ( برامج الألسن ) وفيها يدرس الطالب اللغات الغربية والشرقية بطرق التدريس الحديثة، وبرامج ( اللغات التطبيقية ) وتتضمن مجموعة من التخصص في الإعلام والفنون الإبداعية والنشر الإلكتروني والترجمة، وبرامج( الصوتيات واللغويات ) والذي يقدم لاول مرة في الجامعات المصرية ليتيح الدراسة فى أحد التخصصات البينية النادرة وهى حوسبة اللغة لتعبر جامعة الإسكندرية باللغة العربية إلى آفاق أبعد، ويقدم كدرجة علمية لأول مرة في علاج المشكلات اللغوية للاطفال المتعلثمين واضطرابات اللغة والكلام ، وهو ماسيجعلها كلية منتجة productive faculity تربط بين العلم الأكاديمي والصناعة على غرار الكليات الانتاجية في اليابان وسويسرا.