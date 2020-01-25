شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خالد سليم يغنى بأوبرا دمنهور على أضواء «الفلاشات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دار أوبرا دمنهور، مع الفنان خالد سليم أغنية «نسم علينا الهوى» للفنانة فيروز، خلال حفل فنى على مسرح دار أوبرا دمنهور، على أضواء «فلاشات الموبايلات».

يأتى ذلك خلال الحفل الذى أقيم ضمن الفاعليات الفنية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، على مسرح أوبرا دمنهور، وصاحب خالد سليم فى الغناء عزفًا لفرقته الفنية.

تخللت فقرات الحفل عدد من الأغانى القديمة منها أغنية «يا هوى» للفنانة فيروز بالإضافة إلى أغنيتها «نسم علينا الهوى» كما قدم مجموعة من أغانيه وهى «كل نظرة، ولكل عاشق وطن، وبهرب من نظرات الناس، وعشنا قد إيه».

خالد سليم يغنى بأوبرا دمنهور على أضواء «الفلاشات»

خالد سليم يغنى بأوبرا دمنهور على أضواء «الفلاشات»