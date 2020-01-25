شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلوساكا يشارك في احتفالية أقامها الرئيس الزامبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير مصر في زامبيا أحمد مصطفى في الحفل السنوي الذي أقامه الرئيس الزامبي «ادجار لونجو» لسفراء الدول المعتمدة في لوساكا، حيث قام بنقل تهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس زامبيا بمناسبة العام الجديد.

ومن جانبه، وجه الرئيس «لونجو» تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، مشيداً بدور سيادته البارز على المستوى الأفريقي كرئيس للاتحاد الأفريقي وأحد أبرز قادة القارة. كما أشاد الرئيس الزامبي بما تشهده أوجه التعاون الثنائي بين البلدين من تنامي وتطور في مختلف المجالات.