شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمقر الأمم المتحدة لاستعراض أنشطة المركز خلال العام المنصرم ٢٠١٩ ولعرض خططه للعام الحالي ٢٠٢٠.

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شارك في افتتاح الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قبل كافة الدول الأعضاء ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته. كما قدم التهنئة للمندوبين الدائمين لمصر وإسبانيا على تكليفهما بمهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال العام الجاري ٢٠٢٠، معربًا عن تمنياته لهما بالنجاح في تلك المهمة، وهو ما كررته الدول الأعضاء بالمجلس الاستشاري، مع التأكيد على تطلعها للتعاون البناء مع سفيري مصر وإسبانيا في هذا الصدد.

من جانبه أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال كلمته في الاجتماع على تقدير مصر الكبير لدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تكملة البنيان الأممي لمكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الإرهاب المتجددة، مشيرًا إلى أهمية المواءمة بين برنامج عمل المركز واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وطلبات الدول الأعضاء.

كما أكد المندوب الدائم المصري تشرفه بتولي مهمة التيسير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع المندوب الدائم الإسباني، معربًا عن تطلعه للعمل والتشاور المستمر مع كافة الدول في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى وثيقة مراجعة توافقية تكون أداة فعالة لدى الدول في مكافحة الإرهاب، ومشدداً أن مكافحة الإرهاب هي مسئولية جماعية والتزام دولي مشترك لحماية حاضر الدول ومستقبل شعوبها.