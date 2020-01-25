أخبار مصر | القوى العاملة تعُلن عن وظائف جديدة للمدرسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تعُلن عن وظائف جديدة للمدرسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى المدارس بحدائق الأهرام.

وأشارت إلى أن المدرسة تطلب، 13 مدرسًا، وموظفين إداريين، على أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلًا على مؤهل عالي.

ومن المقرر أن تحدد المدرسة المرتب في موعد المقابلة، على حسب الخبرة، بشرط أن يكون المتقدم لديه خبرة كافية في مجال التدريس، وألا يتعدى عمره 35 عام.

وتحتاج المدرسة أيضا مشرف، وأمين مكتبة، وفرد أمن، على أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط.

