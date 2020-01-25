شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة إخراج باسم سعد عرفة في «شرم الشيخ السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مهرجان شرم الشيخ السينمائى في دورته الرابعة التي تعقد في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ يونيو المقبل تقديم جائزة مالية كبيرة في الإخراج السينمائى باسم المخرج الراحل الكبير سعد عرفة تقديرا لعطائه في مجال الإخراج السينمائى وتقدمها أسرته .

وقد تم الإتفاق بين الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس المهرجان والمخرج والمنتج عمرو عرفة نجل المخرج الراحل خلال اجتماع حضره الإعلامى والفنان أشرف سرحان على تقديم تكريم للمخرج الراحل يتسلمه المخرج والمنتج عمرو عرفة وشقيقه شريف عرفة، بالإضافة لنشر دراسة عن أعماله السينمائية المتميزة يعدها أحد كبار النقاد وعرض فيلم وتنظيم ندوة عنه .

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جدير بالذكر أن المخرج الراحل ولد في ١ أبريل عام ١٩٢٣ قام بإخراج العديد من الأفلام منها «رحلة العمر» لأحمد مظهر ومريم فخر الدين وشمس البارودى، و«بيت من الرمال» لأحمد مظهر وبوسى، و«اللص» بطولة فاروق الفيشاوى ونجلاء فتحى ووحيد سيف، و«مرزوقة» بطولة فريد شوقى وبوسى وفريد الفيشاوى، و«غرباء» بطولة سعاد حسنى وشكرى سرحان وعزت العلايلى وحسين فهمى، و«اعترافات امرأة» بطولة نادية لطفى وصلاح ذو الفقار وكمال الشناوى و«اجازة صيف» مع فريد شوقى ونيللى وزكى رستم .

ويعقد المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وينظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التي أسسها المخرج الكبير الراحل د. محمد كامل القليوبى والناقدة د. ماجدة واصف والمخرج الكبير داوود عبدالسيد والناقد يوسف شريف رزق الله والكاتب الصحفى جمال زايدة ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس .

وأشاد الكاتب الصحفى جمال زايدة بالدعم الكبير الذي تقدمه وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة للمهرجان الذي يركز هذا العام على السينما المستقلة وقضايا الشباب التي توليها الدولة أهمية كبيرة .