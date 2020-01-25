شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإذاعي والاعلامي الكبير محمد عبدالعزيز.. «هنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي منذ قليل الإذاعي والاعلامي الكبير محمد عبدالعزيز عن عمر يناهز 80 عاما وسوف تشيع الجنازة من مسقط رأسه بتفاهنا العزب بمحافظة الغربية.

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ويعتبر عبدالعزيز من أوائل المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ثم انتقل إلى التليفزيون وتدرج في المناصب وأحيل إلى المعاش بدرجة وكيل وزارة عام 2005

لكنه لم ينفصل يوما عن الإذاعة التي يحبها وينتمي إليها ودائما بحسب تأكيد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وأكد نوار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الفقيد الكبير كان له فضلا كبيرا في تطوير إذاعة القرآن الكريم في الشهور الأخيرة حيث تم تشكيل لجنة كان هو أحد أعضائها بمشاركة محمد أبوالوفا وعبدالصمد الدسوقي رئيسي إذاعة القران الكريم سابقا وذلك لتطوير الإذاعة.. وكان يشارك معنا في تنقيح البرامج.

وأشار نوار إلى أن تخصص الراحل في نقل صلاة الجمعة من المساجد للتليفزيون وارتباط المشاهدين والمستمعين بجملته (هنا اذاعة القرآن الكريم) انعكاس لثقافته الكبيرة وكونه من الرعيل الاول في تقديم البرامج الدينية في الاذاعة.. ومن ضمن إسهاماته انه قدم الكثير من البرامج الدينية مع كبار العلماء مثل الشيوخ محمد سيد طنطاوي والشيخ الشعراوي.