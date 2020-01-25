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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالبحيرة، برئاسة محمد البسيونى، ندوتين للأطفال للتعريف بذكرى معركة الإسماعيلية التي تم اتخاذها عيدًا للشرطة، بالتعاون من مركز الإبداع الفنى بدمنهور برئاسة ياسمين الشباسى.

وأقامت مكتبة نادى الشرطة بدمنهور التابعة للثقافة، ندوة في مركز الإبداع بعنوان «الاحتفال بعيد الشرطة»، وتحدث فيها الشاعر سعيد عبدالمقصود، عن معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزى، والتى وقعت بسبب رفضهم تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لتسليمها للاحتلال الإنجليزى.

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واحتفل بيت ثقافة صلاح الدين بعيد الشرطة مع الأطفال بعمل ورشة تلوين لصور رجال وسيدات الشرطة وسيارات الشرطة وعسكرى ولوحات المرور، وتخلل الإحتفال التعريف بصمود قوات الشرطة في معركة الإسماعيلية أمام دبابات وعربات وأسلحة الانجليز ببنادقهم البسيطة، بمعاونة الأهالى الذين عاونوا الشرطة على الصمود، ودفع هذا الصمود قائد الإنجليز أن يأمر قواته بإعطاء التحية العسكرية لجنودنا الأبطال أثناء مغادرة مبنى المحافظة اعترافا منه بالصمود والشجاعة، واختتم الإحتقال بأغنية «جدو على» وعرض مسرح العرائس «زيكة ومحجوبة».

ونظم قصر ثقافة دمنهور ورشة فنية للأطفال بمرسم القصر عن رجل الشرطة وتضمنت قيام الأطفال برسم رجال الشرطة وسيارات الشرطة ورجال المرور وموتوسيكل وعسكرى المرور.

ونفذ بيت ثقافة قرية الصواف بكوم حمادة، ندوة للأطفال عن عيد الشرطة وثورة 25 يناير للتعريف والتعريف بتاريخ ذكرى معركة الإسماعيلية وذكرى ثورة 25 يناير.

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية

ندوات ثقافية وورش للأطفال بالبحيرة للتعريف بمعركة الشرطة في الإسماعيلية