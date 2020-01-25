شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكول" عارضة الأزياء الإسبانية تفوز بلقب "توب موديلز" فى الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت عارضة الأزياء الإسبانية "نيكول"، بلقب التوب مودلز لعام 2019، فى المسابقة التى أقيمت فى أحد فنادق مدينة الغردقة، وذلك فى الحفل الختامى لمسابقة عارضات الأزياء توب موديلز 2019، فى دورتها رقم 26، والتى أقيمت للمرة الثالثة على التوالى بمدينة الغردقة.

وشهد الحدث العالمى، مساء الجمعة، حفل الختام بحضور العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، منافسة قوية فى النهائى بين 40 متسابقة من مشاهير عارضات الأزياء من جنسيات مختلفة فى عدة دول عالمية منها "ألمانيا وهولندا وإنجلترا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والنمسا والتشيك وأمريكا الشمالية والمكسيك وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا وامازون وآسيا وأستراليا والفلبين والهند وسريلانكا والمالديف".

وكانت انطلقت فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء فى العالم " Top Model of the World فى الرابع من شهر يناير الجارى، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل فى العالم على جائزة مالية أيضا قيمتها 30 ألف دولار بالإضافة إلى وضع صورها على المجلات العالمية المتخصصة فى مجال الموضة.

شهدت عدة فعاليات منها فقرات ترفيهية وفنية وموسيقية واستعراضية ومسابقات، بالإضافة إلى رحلات للمدن السياحية وتنظيم زيارة الى المناطق الأثرية بالأقصر ورحلة نيلية بجانب إقامة فعاليات المسابقة بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبجر الأحمر.

ومن جانبه قالت حبيبة الشاعر، منسق عام المسابقة فى تصريحات صحفية، أن المسابقة حققت الهدف منها وهو الترويج السياحى فى مصر والرسالة وصلت للعالم أن مصر آمنة.

وأضافت أن استضافة سائحين من جميع أنحاء العالم ونملك جو رائع ومناخ أمن وفنادق تفوق فنادق العالم، مؤكدة أن إقامة مثل هذه المسابقات العالمية الشهيرة تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر فى مجال سياحة المؤتمرات وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة التى تحظى باهتمام عالمى وتساعد على التنشيط السياحى فى مصر.

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