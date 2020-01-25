شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: لا صحه للتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام بأن ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة هو أمر عار تماما عن الصحة وأن القناة هي إحدي أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأية جهة

كما تؤكد الوطنية للإعلام عدم وجود نية على الاطلاق للاستغناء عن اي من العاملين بالقناة وأن ما سيتم من تطوير بشاشات الوطنية للإعلام سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية

وتناشد الوطنية للإعلام كافة وسائل الإعلام بمختلف تنوعاتها توخي الحذر والدقة في تناول مثل هذه الأمور التي من شأنها إثارة البلبة والتأثير على سير العمل في مؤسسة إعلامية وطنية في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف استقرار الأوضاع وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.

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و أن الوطنية للإعلام تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من أثار هذه الشائعات التي تجافي الحقيقة وتسببت في إثارة حفيظة العاملين وسيتم تقديم شكاوى للجهات المعنية المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقابة الاعلامين ونقابة الصحفين وسوف تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه مروج تلك الشائعات باثارة الفتن وتحريض العاملين دا خل احدي القطاعات الحيوية بالدولة.