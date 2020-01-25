السكة الحديد: رصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة حتى 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه مخطط رصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير المرفق خلال الفترة من 1 يوليو المقبل حتى 1 يوليو 2022، من أجل تحسين الخدمة بالسكة الحديد.
وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه مع تخصيص 55 مليار جنيه سيصبح إجمالى ما يتم تنفيذه من مشروعات للسكة الحديد خلال هذه الفترة 141 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه مستهدف أن يصل عدد الركاب فى 1/7/2022 إلى 2 مليون راكب يوميا.
وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير عقد اجتماعا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروعى تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.
واستعرض وزير النقل معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ648 مزلقانا من إجمالى 1102 مزلقان وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ418 مزلقانا من إجمالى 1120 مزلقانا، ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقاً للجدول الزمنى للانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بالمحطات استعرض وزير النقل معدلات تنفيذ المشروع حيث يوجد بالسكة الحديد 705 محطات منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية، و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل ليصل عدد المحطات التى يتم تطويرها 262 محطة .
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