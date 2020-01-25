السكة الحديد: رصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة حتى 2022

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه مخطط رصد 55 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير المرفق خلال الفترة من 1 يوليو المقبل حتى 1 يوليو 2022، من أجل تحسين الخدمة بالسكة الحديد.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه مع تخصيص 55 مليار جنيه سيصبح إجمالى ما يتم تنفيذه من مشروعات للسكة الحديد خلال هذه الفترة 141 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه مستهدف أن يصل عدد الركاب فى 1/7/2022 إلى 2 مليون راكب يوميا.

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