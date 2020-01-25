شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن اكتشاف إصابة ثالثة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز بالعربية، نبأ عاجل عن اكتشاف إصابة ثالثة بفيرس كورونا في فرنسا.

وكانت فرنسا قد سجلت أول إصابتين بفيروس كورونا في فرنسا وهي الأولى في أوروبا.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية: "لا نستبعد تسجيل إصابات أخرى بفيروس كورونا"، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية فى منطقة بوردو أكدت لوسائل الإعلام المختلفة أنها أبلغت من قبل مستشفى جامعة بيليجرين بوجود مريض "يشتبه في إصابته بفيروس كورونا"، وعولج من قبل أطباء بوردو، ولكن لا يمكن قول أي شيء، وأي افصاحات ستكون من اختصاص وزارة الصحة فقط.

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وأشارت الوزارة إلى أنه لن تطلق أى معلومات أو التواصل مع أى جهة إلا فقط بشأن "الحالات المؤكدة"، أي أولئك الذين أجروا اختبار فيروس كورونا الصيني وظهر ايجابى لديهم، ووفقاً لمصدر مطلع على الموضوع إن المريض يخضع لاختبارات يجب أن تعلن نتائجها بسرعة.

وأشارت أجنيس بوزين وزيرة الصحة الفرنسية إلى أنه كان هناك حتى الآن حالتان مشتبه بهما بالإصابة بـ"كورونا"، وتم وضعهم تحت الاختبار والملاحظة مؤخراً في فرنسا.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضى إن خطر دخول الفيروس الذي تسبب في مقتل 26 شخصًا في الصين من أصل 830 مصابًا، إلى فرنسا "منخفضًا ولكن لا يمكن استبعاده".

ويشار إلى أن السلطات الروسية، كانت قد علقت رحلات الطيران القادمة إلى موسكو من مدينة ووهان الصينية، وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الجمعة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية فى الصين، لكنها أحجمت عن إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز.

وكانت السلطات الروسية حذرت مواطنيها من السفر غير الضرورى للصين والحذر لتفادى الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذى أعلنت السلطات الصينية عن ظهوره فى البلاد، وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إننا ننصح السياح من روسيا بتوخى الحذر فى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذى تم رصده لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية".