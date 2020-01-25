شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والد الشهيد عمر ياسر: السيسى نموذج نادر للرؤساء والحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عبد العظيم والد الشهيد عمر ياسر المكرم من رئيس الجمهورية مصر تغيرت كثيرا فى عهد الرئيس السيسى وتتبنى نهجا جديدا فى التعامل مع الكثير من الملفات.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الرئيس رجل عظيم ينظر للأهالى الشهداء بكل عطف وحب، ونحن شرفنا بشهادة ابننا فى سبيل هذا البلد العظيم، وكنت سعيد جدا بعدما قال الرئيس عمر ابن مصر ومصر لن تنسى شهدائها.

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وأضاف، أن المفروض أن زوجتى هى التى تتلقى الوسام وكانت هى الأولى بالتكريم لأنها هى التى ربت، وعندما خرجت لاستلام الوسام سألها الرئيس عنى، هل والده موجود؟ فقالت نعم فأمر بخروجى إلى المنصة وبالفعل خرجت وأخذ يطلب منى إن كان ناقصنا حاجة، لكن الحمد لله جميع الجهات تتعاون معنا.

وتابع، الرئيس السيسى نموذج نادر للرؤساء والحكام، وهناك فرق كبير أن تنظر باحترام للرئيس وأن تتعامل معه بشكل مباشر، ومن دواعى فخرى إن بداية استشهاد عمر تم إطلاق اسمه على مدرسة جار العمل على بنائها، ومتا أثلج صدرى إطلاق اسم الشهيد على اسم أحد شوارع الزقازيق وده كان طلب والدته، عمر لم يتزوج وكان شغل والدته الشاغل هو تخليد اسمه.