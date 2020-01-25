شكرا لقرائتكم خبر عن فى نقاط.. تعرف على علاقة أردوغان وتنظيم بن على التابع لـ"القاعدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، كشف موقع نورديك مونيتورالسويدى، عن وثائق استخباراتية مسربة تؤكد وجود روابط بين أردوغان وقادة فى تنظيم القاعدة الإرهابى تعود لعام 2012، وهو ما يكشف العلاقة الوطيدة بين تركيا وبين المسلحين الإرهابيين فى المنطقة، وهو أمر ليس بجديد على أردوغان، وفى النقاط التالية تكشف العلاقة بين تركيا وتنظيم بن على التابع لتنظيم القاعدة:

1- تنظيم بن علي الإرهابى، الذي يقوده الليبى عبد العظيم على موسى بن على القريب من تنظيم القاعدة شارك فى نقل المسلحين والأسلحة من ليبيا إلى سوريا، عبر تركيا فى 2012.

2- تنظيم بن على الإرهابي عمل عن قرب مع فداء المجذوب، الذي كان له اتصال مباشر مع إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، بالإضافة إلى سفير توران، الذى يشغل منصب كبير المستشارين الرئاسيين لأردوغان.

Advertisements

3- تنظيم بن على كانت مهمته استقبال المسلحين الأجانب القادمين من ليبيا، ونقلهم إلى إقليم هاتاى التركى على الحدود مع سوريا.

4- هناك عوامل عديدة تربط هذا التنظيم الإرهابى، حيث تلقى عدد من التنظيم الإرهابى العلاج فى المستشفيات التركية.