شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأقصر تنتهى من أول "نصب تذكارى" للشهداء.. والافتتاح صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه جرى وضع اللمسات النهائية للنصب التذكارى الأول فى تاريخ محافظة الأقصر، والذى يعتبر لوحة شرف لجميع الشهداء من أبناء محافظة الأقصر على مر العصور، حيث بدأ العمل فى إقامته بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال الشهور الماضية، وانتهى العمل فيه وسيتم افتتاحه صباح اليوم السبت بحضور محافظ الأقصر ومدير الأمن.

وأضاف المهندس أسعد مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مع انتهاء العمل تماماً فى تجهيز "النصب التذكارى" الأول فى تاريخ المحافظة تقرر أن يتم افتتاحه مع الذكرى 68 لأعياد الشرطة، حيث سيحضر الافتتاح له كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن لتكريم كافة أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة بوزارة الداخلية من مختلف أنحاء الأقصر.

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يؤكد مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن النصب التذكارى مقام فى الحديقة الملاصقة لمستشفى الأقصر العام، حيث تمت إقامته فى مساحة 450 متر من الإنشاءات وحوله مساحة خضراء حوالى 4 آلاف متر بالكامل، وتفقده خلال فترات العمل الماضية عدة مرات محافظ الأقصر، والذى وجه فى آخر جولاته بضرورة إظهار النصب التذكارى بشكل جمالى يعبر عن الهدف المنشود من إنشائه والاهتمام بالموقع العام المحيط بالنصب وتكثيف أعمال الخضرة والقيام بوضع أشجار فى محيطه، موضحاً أن هذا النصب التذكارى سيكون بمثابة لوحة شرف تذكارية لجميع الشهداء من أبناء محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن المحافظ وجه بسرعة إنهاء العمل بالنصب لافتتاحه.

وكان قد خرج للنور مشروع إقامة "نصب تذكارى" لأول مرة بمحافظة الأقصر فى عهد محمد بدر محافظ الأقصر السابق، والذى أطلق إشارة البدء فى المشروع فى شهر يوليو عام 2017، حيث تم على الفور التنسيق مع كلية الفنون الجميلة لاختيار وتجهيز موقع النصب التذكارى، وذلك ليكون موقع تكريم للأبطال من شهداء الجيش والشرطة.



اللمسات النهائية لأول نصب تذكارى لشهداء المحافظة