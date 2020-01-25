شكرا لقرائتكم خبر عن "ديزني" الصينية تغلق أبوابها بسبب كورونا و تعد بإعادة قيمة الرسوم للزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مدينة ديزني الصينية أبوابها مع اقتراب عطلة العام القمري الجديد وتزايد المخاوف من فيروس كورونا القاتل، فبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية ، أعلن منتجع ديزني في شنجهاي على موقعه الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة إن قرارا الإغلاق جاء استجابة للوقاية والسيطرة على انتشار الفيروس القاتل.

وقال المنتجع إنه سيقوم بإعادة رسوم الدخول وحجوزات الفنادق التي تم دفعها مسبقا وغيرها من تذاكر الترفيه ولم يذكر الاعلان تفاصيل عن موعد إعادة فتح المنتجع لهذه الرسوم.

وتسبب فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين، بالفعل في مقتل العشرات من الأشخاص وأكثر من 800 مصاب أثناء انتشاره في جميع أنحاء آسيا وحتى الولايات المتحدة، وتواجه ما لا يقل عن 10 مدن في مقاطعة هوبى الوسطى قيود السفر، بما في ذلك ووهان كما ألغت المدن الرئيسية بما فيها بكين بعض أو كل الاحتفالات بالعام القمري الجديد - وهي خطوة نادرة وجذرية للسيطرة على انتشار الفيروس.

وبحسب التقرير افتتحت ديزني في شنجهاي عام 2016 بتكلفة بلغت 5.5 مليار دولار مع الكثير من الضجة حيث القى عدد من المسئولين الصينيين خطابات يوم الافتتاح.

إلا أن حديقة الملاهي العملاقة تكافح من أجل كسب الزوار الصينيين من الطبقات المتوسطة وتفيد التقارير بوجود عدة شكاوى بشأن سياسة التذاكر وأسعار المواد الغذائية والمشروبات.

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وقالت إدارة ديزني في نوفمبر أن منتجع شنجهاي شهد ارتفاعًا في إيراداته في الربع الرابع من العام المالي، لكن ارتفاع متوسط أسعار التذاكر أدى إلى "انخفاض الحضور" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي الإغلاق بعد أقل من أسبوعين من كشف منتجع شنجهاي ديزني عن سلسلة من الأحداث المصممة خصيصًا لعام الصين حيث أكملت الحديقة "تحول احتفالي" للدخول فيما أسماه "عام الفأر" وانطلقت الاحتفالات الجديدة للعطلات، والبضائع، وخيارات تناول الطعام في مطلع السنة القمرية الجديدة كما صنعت ملابس جديدة لميكي وميني وغيرها.

وتم إغلاق مناطق الجذب السياحي الشهيرة الأخرى في الصين بسبب المخاوف من الفيروس.

وفي نفس السياق ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الخميس أنه تم سحب أفلام شهيرة كانت مقررة إطلاقها خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين.

كما ألغى المنتجون والموزعون أو أرجأوا جميع الأفلام الصينية السبعة التي كان من المقرر أن تصل إلى دور العرض نهاية الأسبوع، قالت منصة التذاكر Maoyan في بيان إنها ستقوم برد جميع التذاكر التي تم شراؤها من قبل العملاء.