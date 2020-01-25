أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تعيين 1173 شابًا واستيفاء الـ5% لذوى الهمم بالقطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. القوى العاملة: تعيين 1173 شابًا واستيفاء الـ 5% لذوى الهمم بالقطاع الخاص الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة بكافة الأنحاء ليلا.. والصغرى بالقاهرة 7درجات وزيرة الصحة: فحص 4 ملايين و500 ألف امرأة منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة التعليم: شريحة إنترنت هدية لكل طالب بأولى ثانوى لتشغيل التابلت براتب شهرى 3500 يوان.. التعليم العالى تعلن عن منح للدكتوراه من الصين الهجرة الدولية: اقتراب أعداد المهاجرين غير الشرعيين لـ"الصفر" بفضل الجهود المصرية Advertisements البابا تواضروس يستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الأربعاء بالكاتدرائية لعام 1441 هجريارمضان على الابواب..الإفتاء: الأحد 26 يناير أول أيام شهر جمادى الآخرة رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح المسابقة الدولية الـ27 للقران الكريم

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