وفاة مؤسس إذاعة القرآن الكريم وأول مذيع دينى متخصص

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى صباح اليوم السبت الإذاعى الكبير، محمد عبد العزيز عبد الدايم، مؤسس ورئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، الذى تقلد العمل بها بعد 3 سنوات كانت تذيع التلاوة القرآنية دون تقديم أو تعقيب.

وبدأ "عبد الدايم " عمله كأول مذيع دينى بعد تخرجه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدى العمامة الأزهرية، ومتمكن من اللغة العربية.

تقلد محمد عبد العزيز عبد الدايم منصب وكيل وزارة الإعلام سابقا وأحد رواد البرامج الدينية بالتليفزيون المصري وأحد مؤسسى شبكة القرآن الكريم وأول صوت ينطلق من إذاعة القرآن الكريم، إلى جانب الإعلامية سامية صادق التى أكد أنها أعطته فرصة لتقديم برنامجه الدينى ( فى رحاب الإيمان) على إذاعة البرنامج العام.