"تعليم النواب" تناقش تدريس مادة تاريخ مصر والشهادة الموّحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن قيام جامعة طنطا بإنشاء جامعة أهلية، تشجيعًا للبحث العلمي وتوفيرًا للوقت واقتصادًا في التكلفة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن ضرورة الاتفاق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي على شهادة واحدة فقط تلقى كل الدعم ليعترف بها العالم أجمع للدراسات العليا في الأقسام الإكلينيكية لخريجي كليات الطب.

وتشهد اللجنة، أيضًا مناقشة طلبي الإحاطة من النائب الدكتور عبدالرحمن البكري أبو الحمايل بشأن تدريس مادة تاريخ مصر الوطني الحديث كمتطلب من متطلبات الجامعات المصرية، وتفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس والمنشأ بالقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2014 والمعتمد لائحته المالية من لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية بتاريخ 9/2/2015.

وتناقش اللجنة، يوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور هاني أباظة، بشأن تردى العملية التعليمية بالمدارس بمراحل التعليم الابتدائي والفني والثانوي العام بمحافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن التحديات التي تواجه استراتيجية تطوير التعليم في مصر، واستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شعراوي، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين عدد من المدرسين والإداريين والعاملين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد العرجاوي، بشأن التوسع في إنشاء مدارس ثانوي عام داخل القرى، وعدم التوسع في المدارس الفنية، وخاصةً في المراكز الزراعية والحرفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح الدين مخيمر، بشأن عدم إدراج كل من مدرسة محمد أصلان الثانوية بقرية اتليدم، ومدرسة أبو عزيز للتعليم الأساسي بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

ويواصل الأعضاء، يوم الثلاثاء، نظر مشروع قانون مقدم من البرلمانية سهير الحادي، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.