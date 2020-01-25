محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، سيشهد في الثالث من فبراير المقبل، إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.
وأضا الوزير أنه سيتم الإعلان، مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من خلال مؤتمر صحفي عالمي، من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية 51.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 3 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.